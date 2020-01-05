Bolu’da şok intihar

İzzet Baytsal Mahallesi Eser Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan 19 yaşındaki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Nazlıcan Güzel isimli genç kız tabancayla intihar etti. Genç üniversiteli ailesinin evde bulunduğu sırada tabancayla göğsünün üzerine bir el ateş ederek yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Olay yeri inceleme ekibi dairede incelemelerini sürdürüyor. Ayrıntılar geliyor….

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 15:58