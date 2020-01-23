Bolu’da son depremler

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre ilimiz Merkez, Göynük ve Gerede ilçelerinde son 7 günde 7 küçük sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 16 Ocak Perşembe günü ilimiz Göynük ilçesi Kayalıdere köyünde saat 14.02'de yerin 18.7 kilometre derinliğinde 1.9 büyüklüğünde; 18 Ocak Cumartesi günü ilimiz Merkez ilçesi Kızılağıl köyünde saat 19.13'te yer yüzeyinde 1.7 büyüklüğünde; 19 Ocak Pazar günü Merkez ilçeye bağlı Oğuldoruk köyünde saat 19.02'de yer yüzeyinde 1.8 büyüklüğünde; 21 Ocak Salı günü ilimiz Göynük ilçesi Karaardıç köyünde saat 12.46'da yerin 15.2 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde; yine aynı gün aynı ilçemizde saat 12.50'de yerin 11.3 kilometre derinliğinde 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

İlimizde son olarak ise 22 Ocak Çarşamba günü Kandilli verilerine göre 2 küçük sarsıntı daha gerçekleşti. Gerede ilçemiz Aktaş köyünde saat 03.10'da yerin 7.1 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde; yine Gerede ilçemizde Yakaboy köyünde saat 08.05'te yerin 21.4 kilometre derinliğinde 1.4 büyüklüğünde meydana gelen küçük sarsıntılarla beraber son 7 günde toplam 7 sarsıntı gerçekleşmiş oldu.