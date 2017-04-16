Haber: Faruk ÇİDEM
Seçmen sayısı 221.237, Sandık sayısı 936, Açılan sandık 336 (yüzde 35.9), Açılan oy 55.257, Geçerli oy 54.330, EVET 37.732 (Yüzde 69.45), HAYIR 16.598 (Yüzde 30.55), gelişmeler bildirilecek.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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