Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre Perşembe günü akşam hava sıcaklığı eksi 2, gündüz 5, Cuma günü gece eksi 3, sabah 5, Cumartesi günü ilimiz de gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşerken, aynı günün sabahı 6, Pazar günü gecesi ise sıcaklık eksi 2, aynı günün sabahı ise 8 derece civarında seyredecek.

Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, kar kalınlıkları da belirlendi. Meteoroloji İl Müdürlüğünün kar ölçüm sensörlerinin bulunduğu merkez de 7, Kayak merkezi Kartalkaya’da 32, Tabiat Merkezlerinden Abant’ta 39 ve Baltayı köyünde ise 8 santimetreye ulaştığı açıklandı.