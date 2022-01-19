Bolu’da son durum ne?

Haber: C. Kutay Aykan

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.

HASARLI TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

BOLU’DA SON DURUM

Bolu il genelinde 232 köy yolu kapanmış olup yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeniçağ-Gerede Dörtdivan kavşağı Ankara istikametinde çok sayıda trafik kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Bölgede Bolu il AFAD, Bolu Belediyesi, 112 sağlık ekipleri, Karayolları ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. D100 karayolunda ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarının başladığı bildirilmiştir.

ANKARA YOLU AÇILDI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına yol açıyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 12:23