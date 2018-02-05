Haber: Semih Baykal

İlimiz Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir villada 2 laptop, 1 fotoğraf makinesi ve 1 antika saat çalındığı ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler olay yerinde incelemeye yaptıktan sonra hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oldukları tespit edildi. Polisin, Gebze'de düzenlediği operasyonla İzzettin Ç., Sami B. ve Aytekin B. yakalandı. Çaldıkları eşyalar ise evde yapılan aramada bulundu. Şüpheliler Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından İzzettin Ç., Sami B. ve Aytekin B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7 farklı ilde hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi. Ayrıca İzzettin Ç.'nin yine hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.