Bolu’da şüpheli çanta paniği

Şüpheli çanta paniği olayı Cumhuriyet Caddesi üzerinde A101 marketin hemen önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çöp kutularının önüne bırakılar şüpheli çantayı gören Yengen Kumru işletmecisi durumu hemen 112 Acil Merkeze bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, güvenlik şeridiyle trafik akışını ve vatandaşların bölgeye girmemesi için bölgeyi kontrol altına aldı.

Güvenlik çemberinin oluşturulmasının ardından bomba imha ekipleri sırt çantasına fünye yerleştirerek kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Mersin’de yaşanan terör olayında bir polis memurumuzun patlatılan bomba ile şehit edilmesi olayının ardından Bolu’da da şüpheli çantanın olması, vatandaşlarda büyük tedirginlik yaşattı.

Fünye ile patlatılan şüpheli sırt çantasının içerisinden çıkanlar ise hem polisi hem de vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı. Patlatmanın ardından çantadan çıkan katran parçaları belediye temizlik işçisi tarafından süpürülerek toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.