Bolu’da taksi elektrikli araca çarptı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, Ali Rıza Tekemen Caddesi’ndeki dönel kavşakta kaza meydana geldi. Kazaya karışan 14 T 0127 plakalı taksinin şoförü İskender Aydın, 14 ABL 604 plakalı elektrikli araca çarptı. Kazada yaralanan elektrikli aracın sürücüsü Hatice Çalık, kaza sırasında başına darbe alınca olay yerine sağlık ekipleri geldi. Elektrikli aracın sürücüsü Hatice Çalık, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Çalık’ın kaza haberini alan nişanlısı, aracın çekilmesine yardım ettikten sonra, “Nişanlım arayarak kaza olduğunu söyledi. Herhalde taksi sürücüsü dur tabelasına uymamış ve süratli bir şekilde çarpmış. Burada dur tabelası da var, geçiş üstünlüğü bizde. Dalgınlık olmuş, Allah kaza bela vermesin. Durumu iyi, sadece biraz kaşı açılmış onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok” dedi.

Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücü İskender Aydın ise; “Kaza istemeyerek oldu. Allah’a şükürler olsun ki elektrikli bisiklet kullanan kadın kardeşimize fazla bir şey olmadı. Yoksa vicdan azabı çekerdim. Allah ikimizi de korudu” açıklamasında bulundu. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.