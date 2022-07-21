Bolu’da Tarlalarda Çayır Tırtılı Vakaları Artıyor!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Havaların ısınmasıyla birlikte, çiftçiler ayçiçeği ve mısır tarlalarını sulamaya başladı. Sulama esnasında ‘çayır tırtılı’ zararlısına rastlayan çiftçiler durumu Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler sahaya inerek çayır tırtılına karşı mücadele başlattı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı ekipleri ihbar gelen tarlalara giderek ilaçlama ve kontrol çalışması yürüttü.

ÇAYIR TIRTILI ZARARLISINA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM

Ekipler tarafından konu ile alakalı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “çayır tırtılı ilimizde görülmeye başlaması ile birlikte teknik personel ivedi pozisyon alarak başarılı bir şekilde mücadeleye başlanmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüz bitki sağlığı çalışanları tecrübe ve emekleri sayesinde çayır tırtılı zararlısına karşı bölge üreticisi ile birlikte başarıyla mücadele etmektedirler.”

ÇAYIR TIRTILINA RASTLARSANIZ MÜDÜRLÜĞÜ ARAYIN!

“Son Günlerde Özellikle ayçiçeği ve mısır ekim alanlarında bazı bölgelerde yoğun olarak görülen ve mücadelede geç kalınması durumunda önemli zararlara neden olan ‘ÇAYIR TIRTILI’na karşı tarla kontrollerinin yapılması görülmesi durumunda en kısa sürede Müdürlüğümüze bilgi verilmesi önemle duyurulur.”