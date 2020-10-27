Bolu’da taşıt sayısı artıyor

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARADA 1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ VAR

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerde Eylül ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesi illerinr bakıldığında ise Kocaeli’de araç sayısı 414 bin 302, Sakarya’da 295 bin 560, Düzce’de 114 bin 839, Bolu’da 117 bin 537, Yalova’da ise 67 bin 871 olarak belirlendi.

BOLU’DA TAŞIT SAYISI ARTIYOR

TÜİK verilerine göre ilimiz Bolu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu verilerine göre artış gösterdi. Buna göre ilimizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibariyle Ağustos ayına göre 472 artarak 117 bin 537 olarak belirlendi. İlimizde Eylül ayı sonu istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı araç türlerine bakıldığında ise 57 bin 271 otomobil, bin 536 minibüs, 942 otobüs, 16 bin 970 kamyonet, 6 bin 4 kamyon, 12 bin 48 motosiklet, 22 bin 257 traktör, 509 özel amaçlı taşıt bulunuyor. Ağustos ayı sonu verilerine göre ilimizde Eylül ayında trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 268, kamyonet sayısı 48, kamyon sayısı 5, motosiklet sayısı 86, traktör sayısı 42, özel amaçlı taşıt sayısı ise 24 arttı.