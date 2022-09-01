Bolu’da TMO hububat alım desteği başvuru süresi uzatıldı

Haber: Okay Özcan

Bolu Ziraat Odası, Bolu’da merkez dahil 9 ilçede prim desteği başvuruları 15 Eylül’e uzatıldığını açıkladı. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) destekleme alım primine başvuruda Bolu’da 6 Haziran 15 Eylül arası, Türkiye genelindeki 92 ilçede 6 Haziran ile 21 Eylül arası, diğer ilçelerde 6 Haziran ile 1 Eylül arası yapılan satışları gösteren alım belgelerini dikkate alacak.

BOLU’DA HANGİ İLÇELER İÇİN HUBUBAT ALIM DESTEĞİ UZATILDI?

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin, çiftçiden aldığı buğdaylar için desteklemelerin 31 Ağustos itibariyle sona ermesi beklenirken, Ankara'dan gelen yeni bir kararla Bolu’da 15 Eylül'e kadar buğday alımı yapılacağı ve desteklerin de devam edeceği açıklandı. Türkiye genelinde birçok ilçeyi kapsayan karardan, Bolu’nun tüm ilçeleri faydalanabilecek.