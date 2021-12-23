Bolu’da trafiğe kayıtlı kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kasım ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 442 951, Sakarya’da 311 797, Düzce’de 120 641, Bolu’da 121 365, Yalova’da ise 71 332 oldu.

BOLU’DA ARAÇ SAYISI KASIM AYI SONU İTİBARIYLA 121 365 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 121 365 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 59 326 otomobil, 1 501 Minibüs, 915 Otobüs,17 504 Kamyonet, 6 163 Kamyon, 12 530 Motosiklet, 22 884 Traktör, 542 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

(TÜİK)