HABER: FARUK ÇİDEM

Kaza, saat 16,30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı önünde meydana geldi. İzzet Baysal Caddesi üzerinden D-100 karayolu istikametine gitmekte olan 14 DJ 042 plakalı araç sürücüsü İsmail Cümbüş, Gerede Caddesi’nden İzzet Baysal Caddesi’ne bisikletiyle geçen Mustafa Doğan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Doğan başından hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Doğan’ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırdı. Mustafa Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.