Haber: Semih Baykal

Türkiye Genelinde olduğu gibi Bolu’da da 15-22 Nisan Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Meydanından Anıt Park’a kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ilimizde turizm sektörüne öğrenci yetiştiren okullar ve yön veren oteller katıldı. Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan haftanın önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaplan konuşmasında şunları ifade etti; “İnsanların gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek, sağlık, eğitim, din, spor gibi nedenlerle bulundukları yerden başka yere gitmeleri olarak tanımlanan TURİZM, ülkelerin kendi ülkelerini dünyaya daha iyi tanıtma fırsatı bulması ve farklı kültürleri kaynaştırarak, toplumsal barışa katkıda bulunması yönüyle geniş kitleleri ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik bir faaliyettir. "BACASIZ SANAYİ" olarak ta tanımlanan turizm, iş hayatına katkısı ve çeşitli sektörlere kazandırdığı ekonomik fayda ile kalkınmaya önemli katkıda bulunur. Turizm, aynı zamanda geçmişten günümüze gelen tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtımı ve yaşatılmasını sağlar. Tabiatın Kalbi olan Bolumuz, deniz turizmi dışında tüm turizm türlerinin yapılabildiği önemli bir turistik merkezdir. Başta doğa turizmi olmak üzere kış, termal, kültür ve inanç, gençlik, spor, kamp, av, kongre, toplantı ve gastronomi turizmi gibi bir çok turizm türleri İlimizde yapılmaktadır.”

TOPLAM 8230 YATAKLI 105 KONAKLAMA TESİSİ HİZMET VERİYOR

Açıklamasının devamında Kaplan; “ İlimizde her kesime hitap eden 1 yıldızdan 5 yıldıza, pansiyondan butik otele kadar çeşitli sınıflarda kaliteli konaklama tesislerimiz faaliyet göstermektedir, ilimizde halen turizm belgeli 23 tesiste 3960, yerel belgeli 82 tesiste 4270 olmak üzere toplam 8230 yataklı 105 konaklama tesisi, 2 turizm belgeli lokanta ile 20 adet belgeli seyahat acentası faaliyet göstermektedir. Ayrıca ilimizin çeşitli bölgelerinde turizm tesisleri yatırım faaliyetlerine devam etmektedir. 2017 yılında ilimizin önemli doğal güzellikleri olan Abant, Yedigöller, Gölcük gibi mesire alanlarımızı 1 milyon 250 bin kişi ziyaret etmiştir. Müdürlüğümüzce yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde İlimizin tanıtım faaliyetlerine devam edilmektedir. 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası EMITT Turizm fuarı 22-25 Mart 2018 tarihlerinde ise Uluslararası Ankara Turizm Fuarında stantlar açılarak ilimizin tanıtımı

gerçekleştirilmiştir. 28 Şubat - 2 Mart tarihlerinde Cidde'de, 10-13 Nisan tarihlerinde Riyad'da düzenlenen turizm fuarlarında MARKA tarafından bölgemizi tanıtıcı stant açılmış ve fuarlara ilimiz turizmcileri katılmışlardır. 22-25 Nisan tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek fuarda yine Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından bölgemizi tanıtıcı stant açılacaktır” dedi.

“ÇALIŞANLARA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Son olarak Kaplan; “ 6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Turizm Fuarında, ilçe Belediyelerimizle birlikte ortak tanıtım standı açılması planlanmaktadır. Yine turizm sektörü işbirliği ile yurt içi ve dışından turizm basını, tur operatörü ve seyehat acenta yetkilileri ilimize davet edilerek İlimiz tanıtılmaktadır. Ülkemizde hızla gelişen turizm konusunda, toplumda turizm bilincini artırmak, doğal, tarihi, kültürel değerlerimizi turizmde değerlendirmek ve iç turizmi canlandırmak amacıyla, 1977 yılından itibaren her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde TURİZM HAFTASI kutlanmaktadır. Bu yıl 42. kez kutlayacağımız Turizm Haftası" etkinlikleri çerçevesinde : Ayrıca : 17 Nisan Salı günü doğa yürüyüşü,

17 Nisan tarihinde şehir kampusu Bolu Meslek Yüksek Okulunda "Türkiye Turizmi ve Bolu" konulu konferans gerçekleştirilecektir.

18 Nisan Perşembe günü saat: 11.00'de Müdürlüğümüz Galeri salonunda resim sergisi, aynı gün saat: 20.00'de de Türk Halk Müziği konseri yapılacaktır.

Başta Valiliğimiz olmak üzere, etkinliklerimize destek veren Belediye Başkanlığımıza, ilgili Kurum ve Kuruluşlara, kısa adı BAKTOD olan Batı Karadeniz Otelciler Derneğimize, İlimizde faaliyet gösteren Doğa Dernekleri ile turizm işletmelerimize teşekkür eder,

2018 yılı turizm sezonunun ülkemize ve turizm sektöründe yer alan tüm işletme ve çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, saygılar sunarım” diye konuştu. Konuşmasının ardından program halk oyunları gösterisi ile son buldu.