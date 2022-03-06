Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Sinovac, Bion-Tech ve Turkovac aşılarını uygulamaya aralıksız devam ediyor. MHRS web, MHRS mobil, Alo 182 veya E-Nabız’dan randevu alarak 1.doz, 2.doz, 3. Doz ve 4.doz aşılarınızı olabiliyorsunuz. Milli ve yerli olan Turkovac’ın Bolu’da uygulama noktaları git gide genişliyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Gerede İlçe Devlet Hastanesi, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesinde, Turkovac uygulama noktaları açıldı.

Müdürlük tarafından yapılan paylaşımda, “Milli ve yerli aşımız TURKOVAC uygulama noktalarımız genişliyor” ifadelerine yer verildi.