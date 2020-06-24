Bolu’da vaka sayıları 3 kat arttı

Haber: Volkan Yılmaz

Vali Ahmet Ümit pozitif vaka sayılarında da artış olduğunun altını çizdi. Ümit şuanda hastanelerdeki pozitif vaka sayısının 3 kat daha arttığını belirterek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarılarında bulundu.

86 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaşma riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uygulaması pazartesi günü itibariyle başlamıştı. Geride kalan 3 günlük sürede ilimizde maske takma kuralına uymayan 86 kişiye toplamda 58 bin TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve kuralları ihmal eden vatandaşların olduğunu belirten Vali Ahmet Ümit “Pazartesiden itibaren denetimleri tedbirleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımıza Salı günüde 55 vatandaşımıza ceza yazıldı. Salı günü yazılan ceza yaklaşık 50 Bin TL’nin üzerinde Pazarteside 8 Bin TL üzerinde ceza yazıldı. Kısacası denetimler arttı. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı gelişti. Ama ihmal edenler var. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 13:10