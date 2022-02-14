Bolu’da vaka sayılarında artış var

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da koronavirüs vaka sayısı oranlarındaki ciddi artış tedirginlik yaratmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son vaka tablosunda Bolu’daki vaka sayısı 29 Ocak- 4 Şubat arası 100 bin kişide 950.12 oldu. 22-28 Ocak 879.60 olan vaka sayısının her geçen gün artması dikkat çekerken omicron varyantının önüne geçilemiyor. Kentte yüzlerce insan evlerinde karantina sürecini geçirirken hastanelerdeki servislerde de vatandaşların tedavilerine devam ediliyor.

Maske, mesafe kurallarına uyulmaması ile birlikte daha bulaşıcı olan ve hızla yayılan omicron varyantına yakalanan insan sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.