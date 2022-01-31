Bolu’da vaka sayısı azda olsa düşüşe geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık korona virüs vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. Bolu’da 8-14 Ocak tarihleri arasında 708,06 olan haftalık vaka sayısı 15-21 Ocak tarihlerinde 697,90 oldu.

En yoğun vaka sayısı İstanbul’da

Bir önceki hafta da zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

"VAKA ARTIŞI YAŞANAN EN ÇOK 10 İL"

15-21 Ocak arasında haftalık vaka haritası paylaşılırken, geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 il de açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı verilere göre işte en çok vaka artışı yaşanan 10 il:

"Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt."

İlimizde Vaka sayıları düşse de oran hala yüksek

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, Bolu’da 8-14 Ocak tarihleri arasında 708,06 olan haftalık vaka sayısı 15-21 Ocak tarihlerinde küçük bir düşüş ile 697,90 oldu.

İllere göre 15-21 Ocak'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: Bolu vaka sayılarında ilk 10 içinde yer aldı.

"İstanbul (1245,73), Kocaeli (930,58), Kırklareli (889,32), Yalova (815,43), Tekirdağ (814,01), İzmir (729,81), Ankara (725,62), Eskişehir (725), Bingöl (700,93), Bolu (697,9), Giresun (679,71),