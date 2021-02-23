Bolu’da vakalar yüzde 68 arttı

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, 15 Şubat Pazartesi itibariyle haftalık ortalama vaka sayısını il il duyuracaklarını bildirmişti. Bakan Koca, konuyla ilgili açıklamasında artık yerinde karar dönemine başladığını belirterek, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları vaka sayısının seyrine göre bölgesel kararlar alabileceklerini bildirdi. Koca’nın 15 Şubat’ta yayınladığı il bazlı haritada ilimiz Bolu’da 100 binde vaka sayısı 44,96 olarak belirlenmişti. Nüfusa oranladığımızda Bolu’da 8-14 Şubat tarihleri arasında 141 vaka tespit edildiği görüldü.

“NORMAL HAYATA DÖNEBİLMEK İÇİN TEDBİRLERE UYMALIYIZ”

Bakan Koca, ortalama vaka sayısını içeren yeni haritayı gece saatlerinde paylaştı. Koca, “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Bakan Koca’nın paylaştığı yeni koronavirüs vaka haritasına göre geçtiğimiz bir hafta içerisinde ilimizde vakalar korkutan derecede artış gösterdi. Haritaya göre ilimiz Bolu’da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka ortalaması 75,6 olarak belirlendi. 314 bin 802 olan ilimiz nüfusuna oranladığımızda ise haftalık vaka sayısı 237 olarak tespit edildi.

İLİMİZDE TEDBİRLER ESNETİLECEK Mİ?

İlimizde vaka sayısında görülen artış tedbirlerin esnetilip esnetilmeyeceği sorusunu akla getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında tedbirlerin illerdeki vaka ve aşılama sayısına göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından esnetilebileceğini belirtmişti. Erdoğan ayrıca Hıfzıssıhha Kurullarının salgının seyrine göre yeni tedbirler alabileceği sinyalini de verdi. İlimizde yaşanan vaka artışları sonrası Hıfzıssıhha Kurulunun yeni bir karar alıp almayacağı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 09:48