Bolu’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 398 oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Belediyeler tarafından 2022 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,9 milyon m² iken; bunun 14,9 milyon m²'si konut, 6,6 milyon m²'si konut dışı ve 5,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

KOCAELİ İLİNDE YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde 2022 yılı I. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 4 bin 450, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 4 bin 915 oldu.

SAKARYA İLİNDE YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde 2022 yılı I. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 2 bin 235, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 2 bin 314 oldu.

DÜZCE İLİNDE YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılı I. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 722, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 867 oldu.

BOLU İLİNDE YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde 2022 yılı I. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 398, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 770 oldu.

YALOVA İLİNDE YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde 2022 yılı I. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 775, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 703 oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ %7,9 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %7,1 artarken, daire sayısı %2,4, ve yüzölçümü %7,9 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %58,1'İ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2022 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 30,4 milyon m² iken; bunun 17,7 milyon m²'si konut, 6,0 milyon m²'si konut dışı ve 6,7 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.