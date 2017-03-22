Haber: Kasım Şahin

2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) Sonuçlarına göre Bolu İlinde ikamet eden her yüz kişiden 72’si Bolu ili nüfusuna kayıtlı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğümüzce 31 Ocak 2017 tarihinde kamuoyuna duyurulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) (31/12/2016 tarihi itibariyle) sonuçlarına göre, Bolu ilinde ikamet edenlerin 214.054 (% 72,48) Bolu ili nüfusuna kayıtlı olup, 81.291’i (% 27,52) diğer il nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.

Bolu ilinde, Düzce nüfusuna kayıtlı 9.598 kişi (% 3,25) ile Düzce birinci sırada gelmekte olup, sırasıyla 6.104 kişi (% 2,07) ile Zonguldak, 5.698 kişi (% 1,93) ile Ankara ili izlemekte. Bolu ilinde ikamet eden kişiler arasında son sırayı 66 kişi (% 0,022) ile Hakkâri almakta. Hakkâri ilini sırasıyla 67 kişi (% 0,023) ile Yalova, 112 kişi (% 0,038) ile Kilis, 122 kişi (% 0,041) ile Şırnak izlemektedir.









Bolu Nüfusuna Kayıtlı Vatandaşların İkamet Ettikleri İllere Göre Sayıları

Bolu ili nüfusuna kayıtlı olan 439.742 kişinin (Boluluların) Türkiye’deki ikamet ettikleri iller incelendiğinde, Bolu ilinde ikamet eden 214.054 kişiden (% 48,68) sonra en çok 84.531 kişi (% 19,22) ile Ankara’da yaşadıkları görülmektedir. Ankara ilini sırasıyla 66.652 kişi (% 15,16) ile İstanbul, 20.947 kişi (% 4,76) ile Kocaeli illeri izlemekte.

Bolu ili nüfusuna kayıtlı olan kişilerin (Boluluların) ikamet ettikleri iller arasında en son sırada 28 kişi (% 0,006) ile Iğdır yer almaktadır. Iğdır ilini sırasıyla 30 kişi (% 0,007) ile Kilis, 33 kişi (% 0,008) ile Bingöl, 38 kişi (% 0,009) ile Bitlis, 50 kişi (% 0,011) ile Ardahan illeri izlemektedir.



