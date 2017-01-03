Haber: Erdal Tanrıverdi

Şehrimizde yoğun kar yağışının sonrasında son 2 gündür soğuk hava kentte etkisini arttırdı. Sarıalan Yaylası’nda, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü istasyonunda gece hava durumu - 26.1 olarak ölçüldü. Gerede'nin Samat Köyü bölgesinde - 24.2, Mudurnu ilçesinde ise - 21.6 derece olarak ölçüldü. Sabah vakti ise kent merkezinde - 15 dereceye düşen hava şehirde yaşamı kötü yönde etkiledi. Araç sahipleri, buz tutan araçların kapılarını zorlanarak açıp, buzla kaplanmış camları temizleyerek gitti. Soğuk hava durumu nedeniyle bazı araçlar ise çalışmadı. Şehir merkezinde caddeler, yollar soğuk hava yüzünden buz tuttu, ağaç dalları ise dondu. Bazı vatandaşlar soğuk havada yaya bir şekilde iş yerlerine gitti. Yürüyerek giden vatandaşlar, buz sarkıtları ve kar kütleleri oluşmuş binaların saçaklarının altında yürümemeleri gerektiği konusunda belediye tarafından uyarıldı.

KAR GERİ GELİYOR

Kentte yoğun kar yağışı sonrası etkisin arttıran soğuk hava yerini tekrardan yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre hafta ortasında şehir tekrar beyaz örtüye bürünecek. Perşembe gününden itibaren – 5’e kadar düşmesi beklenen sıcaklıkların ardından aynı gün içinde kar yağışı bekleniyor. Bu haftanın sonuna kadar ise kar yağışının devam edileceği tahmin ediliyor. Önümüzde ki hafta başından itibaren ise kar yağışının etkisini arttırması beklenirken haftanın ilk gününde sıcaklığın gün içinde – 6, gece -13 olması bekleniyor.