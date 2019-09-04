Bolu’da yeni okul açılıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da LGS sınavı sonrası herhangi bir liseye yerleşemeyen 173 öğrencinin velileri Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe bina önünde bekleyen velilere müjdeli haberi verdi. Açıkta kalan 173 öğrenci sonrası yeni okul açılması kararını alarak 14 Burda AVM karşısında bulunan Akşemseddin Hafızlık İlkokulu bünyesinde yeni bir Anadolu Lisesi açacaklarını belirten Tepe “Yeni okul açılması ile ilgili planlamamızı yaptık. Muhtemelen bugün onayı çıkacak. 14 Burda Alışveriş merkezinin güney kısmında Akşamseddin Hafızlık İlkokulu bünyesinde Anadolu Lisesi açacağız. Bu okul bünyesinde 5 şube açıyoruz. Okulumuzun adı Turgut Özal Anadolu Lisesi olacak” dedi.

3 öğrenci ne yapacak?

Yeni okul bünyesinde 5 şube ile 170 öğrenci kontenjanı olacağını ifade eden Tepe, “170 öğrenci için kontenjanımız var yerleşemeyen 173 öğrencimiz var. Kalan 3 öğrenci ile velilerini davet ederek, kontenjanımız yok, meslek liseleri ve imam hatip liselerinde boşluk var bunlardan birini tercih edin diyeceğiz. Tercih etmediğiniz takdirde açık lise kaydolmak durumundasınız. Açık liseye başvurduktan sonra kontenjan boşluğu olduğu takdirde tekrar örgün öğretime geçebileceksiniz diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvurabilirler”

Yeni açılacak okulun konum dolayısıyla uzak olmasının ardından velilerin servis sorusuna karşılık olarak da Tepe “Servis ücretleri ile ilgili olarak da durumu iyi olmayan velilerimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na müracaat edebilirler” şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi Üyeleri Tepe ile görüştü

Bolu İl Genel Meclisi Ak Parti ve CHP üyeleri bir araya gelerek Milli Eğitim Müdür’ü Yasin Tepe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıda Tepe’den gerekli bilgileri alan meclis üyeleri velilerin rahat olmasını ve bu sorunun çözüleceğini ifade etti.

Kendimizi yakarız

Bazı veliler, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe yapılan görüşme öncesi, çocuklarının zor durumda olduğunu, stresten saçlarının döküldüğünü belirterek; “Şayet çocuklarımız okula yerleştirilmezse, üzerimize benzin dökerek, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kendimizi yakarız” tehdidinde bulundular. Şimdilik bu olayın tatlıya bağlanması hem velileri hem de öğrencilere rahat bir nefes aldırdı. Şimdi gözler 9 Eylül tarihine çevrildi.