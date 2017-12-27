Haber: BMA

İlçe Teşkilatları ile birlikte adeta seferberlik ilan eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Köroğlu torunlarına yakışır bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Kamuoyuna geçtiğimiz hafta açıklandığı üzere Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla 6. Olağan İl Kongresinde yeniden adayım. Ama bizleri asıl heyecanlandıran ise Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın8 yıl aradan sonra Bolu'muza teşrif edecek olmasıdır. Bu heyecan ve sorumluluk içerisinde kademe başkanlarım, İlçe ve Belde Başkanlarım, Belediye Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir iş bölümü yaparak, hem kongremize hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu Halkıyla buluşacağı mitinge hazırlanıyoruz. Salon ve alan düzenlemesi dışında, Kongremize ve mitingimize gelecek Bolululara vereceğimiz ikramlar noktasında bir çalışma yapıyoruz. Teşkilat olarak bu çalışmları yaparken Sayın Valimizle, Sayın Bolu Belediye Başkanımızla, Sayın Rektörümüzle, Sayın İl Emniyet Müdürümüzle ve Sayın il Jandarma Alay Komutanımızla da sürekli temas halindeyiz" dedi.

Bolu Halkını gerek mitinge gerekse kongreye davet amacıyla ciddi bir tanıtım çalışması içinde olduklarını da belirten Doğanay ayrıca, "Teşkilatlarımızla birlikte ciddi bir tanıtım çalışması içerisindeyiz. Bolu ve İlçelerindeki tüm açık hava reklam panoları, otobüs durakları ve elektrik direkleri İl Başkanlığının miting ve kongreye davet duyurularıyla kapatıldı. Sadece Bolu Merkezde; 300 elektrik direği, 210 otobüs durağı, 10 eurobord, 6 megalight, 60 pankart, 3000 afiş ve 62 halk otobüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingine davet ilanlarıyla donatıldı. Yerel basın, yerel radyolar, ulusal ve yerel kanalımızın yanı sıra sosyal medyayı da bu noktada etkin bir şekilde kullanıyoruz. Giydirdiğimiz araçlarla merkez ve ilçelerimizde sürekli anonslar yaparak Halkımız davet ediliyor. Merkezde ve ilçelerimizin pazarlarında binlerce el broşürleri dağıtıyoruz. İlçelerimizin giriş ve çıkışlarını, caddelerini pankartlarla donattık. SMS'ler atarak üyelerimiz ve Bolu Halkına davetlerimizi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Hava da müsait olursa Allah'ın izniyle Köroğlu'nun torunları olarak 8 yıl aranın ardından ilimize teşrif edecek Ümmetin umudu, mazlumların sesi Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayacağız" ifadelerini kullandı.