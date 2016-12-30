Bolu'da yılbaşı öncesi Polis Özel Harekat'lı huzur uygulaması
Bolu'da yılbaşı öncesi yapılan huzur uygulamasında İstanbul'dan Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekipleri de uzun namlulu silahlarıyla katıldılar.
30 Aralık 2016 Cuma 21:25
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HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu'da yılbaşı öncesi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri şehir merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şehir merkezinde bulunan eğlence mekanları, cafeler ve internet salonlarında yapılan huzur uygulamasında Polis Özel Harekat ekipleri de görev aldı. Asayiş ekipleri uygulama yaptıkları sırada PÖH ekibi uzun namlulu silahlarıyla güvenlik önlemi aldılar. Ayrıca uygulamada trafik ekipleri de görev alırken, durdurulan araçlarda arama yapıldı.
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