ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

BOLU’DA YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

Bolu’da, 2020 yılının ilk bebeği saat 00.10’da İzzet  Basyal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya geldi.

BOLU’DA YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

HABER: C. Kutay Aykan 
İzzet  Basyal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Gül-Haşim Demir çiftinin 2 kilo 680 gram ağırlığındaki kız bebekleri saat 00.10’da hayata merhaba dedi. Doktor Bülent Atasever’in gerçekleştirdiği doğum Bolu’da 2020 yılının ilk doğumu olarak gerçekleşti. Kız bebeğin babasının işçi, annesinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi.
Henüz ismi verilmeyen bebeğe, önümüzdeki günlerde anne ve babasını istediği bir ismin koyulacağı söylendi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
5 futbolcu ile yollar ayrıldı
5 futbolcu ile yollar ayrıldı
  1. Bolu

banner133

banner129