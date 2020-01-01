BOLU’DA YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

HABER: C. Kutay Aykan

İzzet Basyal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Gül-Haşim Demir çiftinin 2 kilo 680 gram ağırlığındaki kız bebekleri saat 00.10’da hayata merhaba dedi. Doktor Bülent Atasever’in gerçekleştirdiği doğum Bolu’da 2020 yılının ilk doğumu olarak gerçekleşti. Kız bebeğin babasının işçi, annesinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi.

Henüz ismi verilmeyen bebeğe, önümüzdeki günlerde anne ve babasını istediği bir ismin koyulacağı söylendi.