Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yeni yılın ilk bebeği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde sabaha karşı 3.30’da dünyaya kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumdan sonra yeni yılın ilk bebeği annesi Canan Yörükoğlu’nun kucağına verildi.

İlk anne olma heyecanını tadan genç anne mutluluk gözyaşı dökerken, kız çocuğu babası olan Metin Yörükoğlu’da eşinin sevincine ortak oldu. Yörükoğlu çifti, bebeklerine henüz bir isim vermediklerini, birkaç isim arasında tercih yapacaklarını ve önümüzdeki günlerde bebeklerine isim vereceklerini dile getirirken, şimdilik anne ve baba olmanın heyecanının yaşamak istediklerini söylediler