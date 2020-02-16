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Bolu’da yok Abant’ta çok

​​​​​​​Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün boyunca yağan kar, etkisini kaybettikten sonra şehir merkezinde ortadan kalkarken, Abant’ta ise bu hafta sonu kar kalınlığı 80 santimetreye kadar çıktı.

Bolu’da yok Abant’ta çok

Haber: Erdal Tanrıverdi

Şehir merkezinde kısa sürelide olsa etkisini gösteren ve daha sonra bir daha görülmeyen kar yağışı, en çok kendisini Abant’ta hissettirdi. Bolu’da yok olan ama Abant’ta çok olan kar, il dışından gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hafta sonu olması nedeniyle buz tutan ve her tarafı gelinlik giymiş gibi bembeyaz olan Abant, görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktı. Ulaşımın açık tutulması için kar kürüme araçları saatlerce göl çevresinde çalışma yaparken, birçok vatandaş da yürüyerek göl etrafından karın üstünde yüreme fırsatı bulup stres attılar.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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