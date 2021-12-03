Bolu’da yok Kartalkaya’da çok



Haber: C. Kutay Aykan

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, Ankara ve İstanbul'a yakınlığıyla ön plana çıkan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da tesislerin yeni sezona hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Her sezon çok sayıda yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bulunan yaklaşık 2 bin yataklı 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulunan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmalarını tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz günlerde yağana kar yağışı nedeniyle Kartalkaya kayak merkezi ise Kartalkaya yolu çevresi beyaz örtüye büründü. Özel araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar bol bol kar manzaralıyla fotoğraf ve video çekimi yaparak, anı ölümsüzleştirmeye çalıştılar.