Bolu’da zatürre aşısı paniği

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da 60 yaş üstü zatürre hastalarının, tedavilerinde kullanmak zorunda olduğu Pneumovax 23 aşısı eczane ve ilaç depolarından temin edemeyin hastalar, durumu T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)e yazılı olarak bildirdiler.

Ülkemizde ve dünya genelinde binlerce kişinin zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi gündemde yerini korurken, bu aşının yıllardır ülkemize gelmediği iddia edildi. Bolu’da yaşayan zatürre hastası 60 yaş üstü vatandaşlar, aşının bulunmaması nedeniyle ölümle burun buruna geldiklerini belirterek, CİMER’e şikayette bulundular. CİMER’den gelen cevap da olayın Bolu Valiliğine sevk edildiği bildirildi. Hayati önem taşıyan bu aşı hakkında Valiliğin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.