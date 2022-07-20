Bolu’da Zehirlenen Çocuklar Halüsinasyon Görmeye Başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hastalardan bazılarında bağırsak enfeksiyonun etkisiyle oluşan ishal sonucu böbrek yetmezliği de başladı. Teşhisin ardından 10 kişinin durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen 10 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı.

7'Sİ YOĞUN BAKIMDA 32 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İçme suyundan rahatsızlandığı düşünülen kişi sayısı 63'e yükselirken, 31'i taburcu edildi. Çocuklardan bazıları servise alındı. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavileri devam ediyor.

SU VE YİYCEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin sebebinin belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Köyde yaşayan vatandaşlara içme suyunu içmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Köye içme suyunun sağlandığı su deposu boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.

SONUÇLARIN ÇIKMASI BİRKAÇ SÜRER

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yaptığı açıklamada, incelemelerin devam ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimizle beraber inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuçların çıkması" dedi.

SELDEN DOLAYI SUYA MİKROP KARIŞMIŞ OLABİLİR

Vali Kılıç, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi" diye konuştu.

İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZA BİR ŞEY OLMAZ

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller ise, "Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edildi, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 3.00'a kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık" dedi.

ANNELER, YAŞANANLARI ANLATTI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Elif Naz Arslan ve 6 yaşındaki Cemre Mazakoğlu'nun anneleri yaşadıklarını anlattı. Huri Arslan, kızının iki gün yoğun bakımda kaldığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Etkilenenlerin tamamının aynı mahallede yaşadığını ifade eden Arslan, şöyle devam etti: "Genel olarak çocukları çok etkiledi. Şimdi yetişkinlerde de varmış. Onlarda da başlamış ama Bolu'da tedavi görüyorlar. Eşim de rahatsız, çocuğumun amcası daha kötü durumda ve hastanede yatıyor. Çocukların bir kısmında böbrek yetmezliği başladı. Arkadaşımızın çocuğunda daha değişik belirtiler oldu. Beyne giden damarlara da etki edilebildiğini öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bu olayın en kısa zamanda çaresine bakılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten sudansa lütfen çaresine baksınlar."

HALÜSİNASYON GÖRÜYOR

Cemre'nin annesi Şükriye Mazakoğlu da çocuğunda fark ettiği ilk belirtileri ve durumunu şu şekilde anlattı: "Önce ateşi çıktı, daha sonrasında karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Tahlilleri temiz çıkmadı, hemen hastaneye yatış yaptırdık, yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama insanları çift ya da bulanık görüyor. Halüsinasyon görmeye de devam ediyor."

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve tedavi için Cebeci Hastanesi'ne nakledilen çocukların sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hastanın izlendiğini bildiren Kendirli, şunları kaydetti:

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

"İlk hastayı 16 Temmuz 2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir. Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi'nde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."