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29 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Boludağında trafik kazası

    Bolu’da TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:18
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    Boludağında trafik kazası
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    HABER: FARUK ÇİDEM
    Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 MJ 8031 plakalı araç sürücüsü İsmaiel Almouakke yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritteki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra duramayan otomobilin motor kısmı araçtan ayrıldı. Yolda kaymaya devam eden otomobil yaklaşık 50 metre ileride sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü İsmaiel Almouakke, Alaa Obaid, Hani Obaid yaralandı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Bolu Dağı TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin diğer sürücülerin kaza yapmaması için yaptığı kumlama çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, TEM, Otoyolu, Bolu, Dağı

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