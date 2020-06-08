Bolu’daki araç sayısı belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 48,9'unu otomobil, yüzde 28,3'ünü motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BOLU’DA TRAFİĞE KAYITLI KAÇ ARAÇ VAR?

TÜİK Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, ilimiz Bolu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 115 bin 571 oldu. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise toplan araç sayısı içinde 56 bin 229 otomobil, bin 562 minibüs, 949 otobüs, 16 bin 774 kamyonet, 5 bin 978 kamyon, 11 bin 607 motosiklet, 22 bin 33 traktör, 439 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

DOĞU MARMARA ARAÇ SAYISI 988 BİN 959

TÜİK verilerine göre ayrıca Nisan ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesindeki illere bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 403 bin 858, Sakarya’da 290 bin 408, Düzce’de 112 bin 617, Bolu’da 115 bin 571 ve Yalova’da ise 66 bin 505 olmak üzere toplam 988 bin 959 araç bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 16:50