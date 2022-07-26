Bolu’daki araç sayısı bir senede 8 bin 735 adet arttı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Bolu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir sene içerisinde 8 bin 735 artarak 123 bin 191 oldu. 2021 yılının Haziran ayında komşu ilimiz Düzce ile aramızda bin 809 araç fark var iken bu sayı 2022 Haziran ayında 21’e düştü.

BOLU’DA KAÇ ARAÇ VAR?

Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 60 bin 081 otomobil, 1 bin 474 Minibüs, 914 Otobüs,17 bin 726 Kamyonet, 6 bin 289 Kamyon, 13 bin 018 Motosiklet, 23 bin 143 Traktör, 546 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK FİAT MARKA ARAÇ KATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %11,1'i Volkswagen, %9,6'sı Renault, %8,0'ı Opel, %6,8'i Toyota, %6,6'sı Dacia, %6,1'i Hyundai, %4,3'ü Mercedes-Benz, %3,7'si Peugeot, %3,0'ı Skoda, %2,9'u Honda, %2,7'si Kia, %2,7'si Citroen, %2,4'ü BMW, %2,3'ü Ford, %1,7'si Audi, %1,4'ü Nissan, %1,3'ü Volvo, %1,1'i Seat, %0,7'si Cupra ve %3,3'ü diğer markalardan oluştu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 1 MİLYON 93 BİN 444

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 455 111, Sakarya’da 318 888, Düzce’de 123 170, Bolu’da 123 191, Yalova’da ise 73 084 oldu.

DÜZCE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 123 BİN 170

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 123 170 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 61 171 otomobil, 2 623 Minibüs, 1 489 Otobüs, 18 918 Kamyonet, 4 922 Kamyon, 20 402 Motosiklet, 13 216 Traktör, 429 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 455 BİN 111

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 455 111 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 269 825 otomobil, 9 541 Minibüs, 7 034 Otobüs, 82 115 Kamyonet, 25 036 Kamyon, 40 813 Motosiklet, 19 176 Traktör, 1 571 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

SAKARYA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 318 BİN 888

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 318 888 olmuştur. Sakarya ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 163 200 otomobil, 5 796 Minibüs, 3 032 Otobüs, 52 228 Kamyonet, 11 332 Kamyon, 38 467 Motosiklet, 43 793 Traktör, 1 040 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YALOVA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 73 BİN 084

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 73 084 olmuştur. Yalova ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 39 124 otomobil, 2 200 Minibüs, 998 Otobüs, 14 051 Kamyonet, 2 138 Kamyon, 10 988 Motosiklet, 3 280 Traktör, 305 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.