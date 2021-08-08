Bolu’daki bekçilere ne görevi verildi?

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde görev yapan 74 bekçi, şehir merkezindeki görev yarları değiştirildi. Bekçiler artık gündüz değil geceleri görev yapmaya başladı.

Bolu’daki bekçilere ne görevi verildi?

Haber: Okay Özcan

Bu güne kadar pandemi nedeniyle gündüzleri görev yapan maske, mesafe ve hijyen kurallara uymayan vatandaşlara yönelik görevlerini sürdüren 74 bekçi, Bolu Valisi Ahmet Ümit’in talimatı doğrultusunda, akşam saatinde başlayıp sabah saatlerine kadar, Emniyet Müdürlüğü sınarları içerisinde bulunan ormanlık alanlarda görev yapmaya başladı.

Son günlerde Akdeniz ve Ege’nin ormanlık alanlarında çıkan ve halen daha devam eden yangınların ilimize sıçramaması, ormanlık alanlarında yangın çıkmaması ve ormanlık alanlarda ateş yakan vatandaşları engellemek amacıyla bekçiler artık ormanlık alanlarda görev yapmaya başladı. 74 bekçi, tedbirler kaldırılıncaya kadar geceleri görev yapacak ve gündüz görev almayacaklar. Gündüzleri ise Asayiş ekipleri ile sivil polisler görev yapacaklar.

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