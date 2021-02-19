Bolu’daki çalışmalar çevre illerin ilgisini çekiyor

Haber: N. Halid Altundal

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Safranbolu’ya yapılacak hizmetler ve yenilikler için birçok belediyenin çalışmalarını yerinde görmek üzere şehir dışı ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Başkan Elif Köse, Bolu Belediyesi’nin tarımsal alanda gösterdiği faaliyetleri yerinde inceledi.

KÖSE: “TANJU ÖZCAN’A VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bolu Belediyesi'nin ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin tarımsal alanda yürüttüğü, tarım ve üretime dayalı çalışmalarını inceleyen Başkan Köse, Safranbolu’da yapılabilecek üretimler hakkında bilgi aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la da fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Köse, tarımsal faaliyetlerin ülke açısından önemine değinerek, “Tüketen değil, üreten bir belediye fikriyle üretim alanlarımızı artırıyoruz. Yazıköyde bulunan 8 seramızda üretimlerimiz devam ediyor. Ülkemiz açısından tarımsal alanların artırılması ekonomimiz açısından önemli bir konu. Bu ziyaretler bizlere yeni ufuklar açıyor. Çalışmalar hakkında bize bilgi veren Sayın Tanju Özcan’a ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZCAN: “HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMAYA HAZIRIZ”

Başkan Tanju Özcan ise ziyaretle ilgili açıklamasında, “Güzel ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Safranbolu’nun başarılı ve çalışkan Belediye Başkanı Sayın Elif Köse'ye ziyareti için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu ile en güzel ilçelerinden biri Safranbolu arasında yapılacak her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.