Bolu’daki dolandırıcılığı İsmail Küçükkaya ortaya çıkarttı

Haber: Okay Özcan

Dolandırıcılar, Abant ve Gölcük yolu üzerindeki otellere rezervasyon adı altında sahte hesaplar açarak, vatandaşları dolandırma olayını Çalar Saat Programının sunucu İsmail Küçükkaya, ortaya çıkarttı. İddiaya göre dolandırıcılar, internet üzerinden sahte hesaplar açarak, rezervasyon yapan kişilerin paralarını kendi hesaplarına aktardıkları, müşterilerin ise otellere geldiğinde, odaların dolu olduğunu öğrendiğinden dolandırıldıklarını anlamaları üzerine bu durum Küçükkaya’ya bildirildi. Küçükkaya, kendisine bu konu hakkında çok şikayet geldiğini, canlı yayında açıkladı. Çalar Saat programının sunucu Bolu’daki Savcıları göreve çağırarak, derhal soruşturma başlatılmasını isterken, Bolu’daki otel sahipleri de, zan altında kaldıklarını ve otellerinin isimlerinin kötü anılmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, onlarda acilen Jandarma, Polis ve Savcıların soruşturma başlatmasını talep ettiler. Dolandırılan mağdurlar ise gerek duyulduğunda kendilerinin konu hakkında ifade vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 09:14