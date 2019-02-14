Bolu’daki durumu Erdoğan’a aktardı

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Program dışı gerçekleşen görüşme sürpriz olarak değerlendirilirken, görüşme hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, görüşmede 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları hakkında bilgi aktardığını söyledi.

Doğanay gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızla Genel Merkezimizde bir görüşme gerçekleştirdik. Bolu’daki seçim çalışmaları hakkında kendisine bilgi aktardım. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızı da Bolu’ya davet ettim. Davet sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen yılki Bolu ziyaretinden ve Boluluların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, miting programının hazırlandığını ve Bolu’ya da gelmek istediğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, benden Bolu Halkına sevgilerini ve selamlarını da iletmemi istedi” dedi.