Bolu’daki gençlerin yurt dışı hayali!

Haber: C. Kutay Aykan

Zam, ekonomi, toplumsal sorunlar ve daha niceleri…. Bolu’da öğrenim gören veya Bolu’nun yerlisi olan gençlere “Eğer yurtdışına gitme imkanınız olsaydı gider miydiniz?” sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığım her 3 gençten 2’si yurtdışına gitmek istediğini belirtti. Hayat pahalılığı en çok üniversite okuyan öğrencileri etkilediği şu dönemde bakın gençlerimiz neler söylemiş? İşte cevaplar;

“EKONOMİ OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ”

Mertcan Kati, “Tabi ki çıkardım. Ekonomi daha iyi orda, alım gücü yüksek. Daha güzel bir hayat sürebilirdim. Orada yaşantı olarak daha rahat, eğitim olarak daha rahat. Temel neden ekonomi. Ekonomi olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Aksine ülkemizdeki eğitim seviyesine bakarsak da çok çok düşük. Çünkü eğitimin içinde de maddiyat var. Maddi Durumu iyi olan bir insan maddi durumu kötü olan bir insandan çok çok daha iyi eğitim alıyor” diye konuştu.

“BURADA OKUYORUZ GELECEĞİMİZE UMUTLA BAKAMIYORUZ”

Üniversite öğrencisi Sema, “İmkanım olsa tabi ki yurt dışına giderdim. Burada okuyoruz geleceğimize umutla bakamıyoruz. İlk fırsatta gitmeyi düşünüyorum. Birçok mezun var ve işsiz. Artık dünya değişiyor gelişiyor, toplumumuz hala yerinde sayıyor” dedi.

Üniversite öğrencisi Şeyma, “Yurtdışına gitmek istiyorum Bu ekonomik şartlarda kendim için bir gelecek göremiyorum. Gitmenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“DEĞER KAYBETMESİ GEREKİRKEN DEĞER KAZANIYOR”

Adem Saçan, “Şuan ki durumlar belli, az önce de arkadaşımla bunu konuşuyorduk. Her şeyden ziyade telefondan örnek verelim. Ben bundan 9 ay önce 7 bin liraya şu telefonu almıştım. Şimdi kardeşime alacağım 12-13 bin lira. Değer kaybetmesi gerekirken değer kazanıyor. 7 bin liraya aldığım sıfır telefonu şuan satsam 8-9 bin lira ediyor.” Diyerek görüşünü belirtti.

“ŞUAN İMKANIM OLSA DÜŞÜNMEDEN DİREK GİDERİM”

Gülcan Ergene, “Yani şuan imkanım olsa düşünmeden direk giderim. 50 liraya çalışıyorum 4 saattir. Markete gideceğim hiç param kalmayacak. Üstüne eksi bakiyeden başlayacağım. Orda da burada ki gibi bir iş bulabilirim ancak, oranın parası daha değerli” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA ÜLKELERDE İMKANLAR DAHA FAZLA”

Selçuk isimli genç üniversite öğrencisi, “Üniversite okuyorum şuan da. Düşünüyorum gitmeyi. Başka ülkelerde imkanlar daha fazla.” dedi

“HAYALLERDE YAŞAMAYA GEREK YOK”

Salih isimli genç çalışan, “Benim hayalim vardı artık yok. Sürekli borca giriyorum. Hayallerde yaşamaya gerek yok” diye konuştu.