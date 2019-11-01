Bolu’daki işçileri örnek verdi, Hükümeti eleştirdi

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki(TBMM) grup toplantısına katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında Soma'da tazminatları ödenmeden işten çıkarılan maden işçilerinin Ankara’ya başlattığı yürüyüşe ve Eskişehir’deki işçilerin hak arayışına değindi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Soma maden işçilerinin başlattığı yürüyüşün engellenmesini ve Eskişehir’deki işçilerin yürüyüşlerinin engellenmesini eleştirerek Bolu’yu örnek verdi. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili konuşmasında Soma maden işçileriyle alakalı olarak, “Soma işçilerini düşünün hak arıyorlar. ‘Eğer belli bir tarihe kadar haklarımız teslime edilmezse zaman aşımına uğrayacak” diyorlar. ‘E haklarımızı nasıl arayalım?’ ‘Kırıp dökmeyeceğiz’ diyorlar. ‘Ne yapacağız? Ankara’ya kadar yürüyeceğiz.’ Sorunun çözüm adresi neresi? Ankara. ‘E yol verin, yürüyelim, haklarımızı arayalım. ‘Hayır. Biber gazı, sopa. Yürümeyeceksin, yürüyemezsin.’ ‘O zaman oturacağız, haklarımızı arayacağız’ diyorlar. Soma faciası sonrası herkes ‘Ya bu işçiler haklı, hakları verilmeli’ diye defalarca demeçler, açıklamalar yapmadılar mı? Aradan geçti yıllar. Bu işçilerin hakları niye verilmez?” dedi.

Konuşmasını Eskişehir’de haklarını aramak isteyen işçilerle ilgili olarak devam ettiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Yine aynı şekilde Eskişehir’de işçiler vardı. Onlar da hak arıyorlardı. Onlar da aylardır ücret alamıyorlar çalıştıkları halde. Onların da çoluk çocuğu var, onlar da bir aileye bakıyorlar, onlar da Ankara’ya yürümek istediler hak aramak için. Onlara da cop ve biber gazlı ‘yürüyemezsiniz’ dediler” diye konuştu.

BOLU’DAKİ İŞÇİLERİ ÖRNEK VERDİ

Kılıçdaroğlu hak arayışları engellenen Soma ve Eskişehir işçilerine yapılan engellemeyi Bolu’da işten atıldıktan sonra Ankara’ya yürüyüş başlatan işçileri örnek vererek eleştirdi. CHP Lideri konuşmasının devamında şunları söyledi: “Başka bir örnek vereceğim, Bolu örneğini vereceğim. Bolu’da işten atılan işçiler vardı. Biz hiçbir işçinin işten atılmasını istemeyiz, ama bankamatik işçileri hariç, onlar hariç. Yani gitmeden belediyeden para alıp geçinen, onları kabul etmeyiz. Onlar da yürümek istediler. E yürüyebilirler. Nasıl yürüdüler? Polis gözetiminde Ankara’ya kadar yürüdüler. Onların güvenliğini polis sağladı. Yahu o da işçi, o da işçi. Biz yürümesin demiyoruz bakın. Yürüyebilir, hakkını arayabilir, ama Bolu’daki işçilere yapılanla, Soma işçilerine ve Eskişehir işçilerine yapılanlar arasında dağlar kadar fark var. “

“İŞTE BU ADALETSİZLİKTİR”

Soma ve Eskişehir işçilerine biber gazlı sopalarla müdahale edildiğini Bolu’daki işçilerin ise polis gözetiminde, güvenlik içinde Ankara’ya kadar yürüdüğünü belirten Kılıçdaroğlu konuyla ilgili konuşmasını, “Benim işçim, onun işçisi. Olmaz, işte bu adaletsizliktir. Onu da AK Parti’ye oy veren vatandaşların vicdanına seslenerek ifade ediyorum. O da vatandaş, o da vatandaş; o da işçi, bu da işçi; o da aylık alıyor, bu da aylık alıyor; o da hak arıyor, bu da hak arıyor. O zaman neden birilerine el bebek gül bebek, neden birilerine biber gazlı sopa, neden? Onlar da insan, onlar da bizim vatandaşımız, onlar da hak arıyorlar. Birilerine sağladığın imkanı diğerlerine de sağla” sözleriyle tamamladı.