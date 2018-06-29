Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da, ormanların gelecek 20 yılının planlanması için yapılacak çalışmalarla ilgili Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Orman Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisi Abbas Şahin, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri, amenajman planları yenilecek 9 İşletme Müdürlüğünden İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri ile amenajman planlarını yenileyecek yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Konuyla ilgili konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdürlüğünde bu yıl içerisinde toplam 9 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 59 Orman İşletme Şefliği ve bir araştırma ormanında Amenajman Planı Yenileme çalışmalarının yapılacağını, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün ormanlarının %82 sinin bu vesile ile planlanacağını ifade ederek çalışmalarda Orman Genel Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesinden 15 Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisinin denetimleri sağlayacağını, 9 yüklenici firma ve bir devlet heyetininse planlarımızı yenileyeceğini belirtti.

Bu bağlamda kurum çalışanlarının heyetlere her türlü katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladı. Planlamalarla önümüzdeki 20 yıla yön verileceğini, sağlıklı planlar yapmak açısında özellikle gençleştirme sahalarının İşletme Müdürleri ve Orman İşletme Şeflerince tespit edilerek, plan yapıcılara ve denetim başmühendislerine sunmanın isabetli olacağına dikkat çekti.

Çalışmaların her safhasını heyetlerle eşgüdüm içerisinde geçirerek Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarını sürdürülebilir şekilde planlamak istediklerini söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantıya katılanlara teşekkür etti ve çalışmalarda kolaylıklar diledi.

Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri adına Mahmut Aydın, amenajman planlarının yapım aşamasında dikkat edilecek hususları anlatarak ormanların fonksiyonlara ayrılmaları konusunda detaylı bilgiler verdi. Ardından kürsüye çıkan Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Orman Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisi Abbas Şahin doğal meşe türlerinin yayılışı, tespiti, tanıtımı ve planlanması konularında sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu.Öğleden sonra meşe türleri konusunda arazide yapılan eğitimin ardından toplantı sona erdi.