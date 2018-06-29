banner133

banner128

banner120
29 Haziran 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu’daki meşe türleri tanıtıldı

    Bolu’da, doğal meşe türlerinin yayılışı, tespiti, tanıtımı ve planlanması konularında toplantı gerçekleştirildi.

    29 Haziran 2018 Cuma 14:31
    Bu haber 31 kez okundu
    Bolu’daki meşe türleri tanıtıldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da, ormanların gelecek 20 yılının planlanması için yapılacak çalışmalarla ilgili Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Orman Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisi Abbas Şahin, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri, amenajman planları yenilecek 9 İşletme Müdürlüğünden İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri ile amenajman planlarını yenileyecek yüklenici firma yetkilileri katıldı.

    Konuyla ilgili konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdürlüğünde bu yıl içerisinde toplam 9 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 59 Orman İşletme Şefliği ve bir araştırma ormanında Amenajman Planı Yenileme çalışmalarının yapılacağını, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün ormanlarının %82 sinin bu vesile ile planlanacağını ifade ederek çalışmalarda Orman Genel Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesinden 15 Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisinin denetimleri sağlayacağını, 9 yüklenici firma ve bir devlet heyetininse planlarımızı yenileyeceğini belirtti.

    Bu bağlamda kurum çalışanlarının heyetlere her türlü katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladı. Planlamalarla önümüzdeki 20 yıla yön verileceğini, sağlıklı planlar yapmak açısında özellikle gençleştirme sahalarının İşletme Müdürleri ve Orman İşletme Şeflerince tespit edilerek, plan yapıcılara ve denetim başmühendislerine sunmanın isabetli olacağına dikkat çekti.

    Çalışmaların her safhasını heyetlerle eşgüdüm içerisinde geçirerek Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarını sürdürülebilir şekilde planlamak istediklerini söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantıya katılanlara teşekkür etti ve çalışmalarda kolaylıklar diledi.

    Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri adına Mahmut Aydın, amenajman planlarının yapım aşamasında dikkat edilecek hususları anlatarak ormanların fonksiyonlara ayrılmaları konusunda detaylı bilgiler verdi. Ardından kürsüye çıkan Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Orman Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisi Abbas Şahin doğal meşe türlerinin yayılışı, tespiti, tanıtımı ve planlanması konularında sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu.Öğleden sonra meşe türleri konusunda arazide yapılan eğitimin ardından toplantı sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Doğal, Meşe, Türlerinin, Yayılışı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR AYLIK SULTANLIK
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BÜLBÜL GÜLE, KARGA ÇÖPLÜĞE GÖTÜRÜR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124