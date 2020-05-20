Bolu’dan 19 Mayıs manzaraları

Haber: C. Kutay Aykan

BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının katılımıyla Karaçayır Mahallesinden başlayıp şehri dolaşan bir araç konvoyu düzenlendi. Bolu Belediyesi tarafından ayrıca Atatürk Orman Parkında bir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen etkinlikler ise büyük ilgi gördü.

GENÇLİK VE SPOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen etkinlikte beden eğitimi öğretmenleri, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Ayışığı Sitesi'nde yaşayanları balkona davet ederek şarkılar eşliğinde egzersiz yaptırdı. 87 yaşındaki Osman Mayda, spor yapmaya başlamadan önce Atatürk için yazdığı şiiri okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan site sakinleri, zaman zaman spor hareketlerine eşlik ederken zaman zaman da müzik eşliğinde dans etti.

Yaklaşık yarım saat süren etkinlik, müzik eşliğinde dans edilmesiyle sona erdi.

ARAÇ KONVOYU

BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının da katılım sağladığı konvoy, kentte tur attıktan sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'na geldi. Araçların geçtiği sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik ederek alkış tuttu. Atatürk Orman Parkı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde konvoya katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

STATTA TÖREN

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve sporcuları ile milli sporcular, törende açılan dev Türk bayrağının tarafında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.