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27 Mart 2018 Salı
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    • Bolu’dan 2 lise Ankara’da sahneye çıkacak!

    Dünyanın en uzun soluklu ve en büyük gençlik organizasyonu, “fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması” heyecanı, Ankara elemeleriyle devam ediyor. Uzun zamandır büyük merakla bugünü bekleyen Bolulu lise öğrencilerinden “Biz hazırız!” mesajları geliyor.

    27 Mart 2018 Salı 10:32
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    Bolu’dan 2 lise Ankara’da sahneye çıkacak!

    Haber: Esra Öztürk

    Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından organize edilen ve her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi görerek, başvuru rekoru kıran “fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması” Ankara elemeleriyle devam ediyor.  “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip yarışmanın Ankara elemeleri, 30-31 Mart tarihlerinde MEB Şura Salonu’nda yapılacak. Bolu’dan 2 lisenin sahne alacağı elemelerde; 29 ilden 176 okul, büyük ödüller için yarışacak.

    BOLU’YU 2 LİSE TEMSİL EDECEK

    Bolu’yu Ankara’da;yarışmaya ortak grup kurarak katılan Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi&Bolu Anadolu Lisesi Duman’dan Yürek şarkısıyla temsil edecek. Bolulu öğrencilerin, profesyonel olarak hazırlanan sahnede performanslarını sergileyeceği Ankara elemelerinde Bolu’nun yanı sıra; Adana, Ankara, Amasya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zonguldak’tan gelen öğrenciler de kıyasıya yarışacak.

    ANKARA ELEMELERİNİN PERFORMANSLARI FİZY’DE!

    Müzik aşkıyla yanıp tutuşan gençler, gerçek müzik deneyimini bu sene fizy ile yaşamaya başladılar. fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda bu yıl jürinin seçtiği finalistlere ek olarak,6 finalist daha eklenecek. Ankara elemelerinde yer alan 174 okulun performans videosu, fizy uygulaması üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak, videolara eklenen "beğen" özelliğiyle de internet oylaması yapılacak. Ayrıca, aday grupların destekçileri, sevdikleri performansları fizy üzerinden paylaşarak milyonlara ulaştırma fırsatı da yakalayacak.

    HAYALLERİ SÜSLEYEN ÖDÜLLER

    ‘’fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması" için 81 ildeki 8.000 liseli yarışmacıyı, birbirinden değerli ödüller bekliyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından, 21 yıldır başarı ile organize edilen yarışmanın ödülleri arasında; fizy’den cazip para ödülleri, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından, 3 öğrenciye karşılıksız olarak verilecek eğitim bursu da yer alıyor. Yarışmadaki kategoriler ve ödüller şöyle;

    Yarışmanın “İcra” dalında ilk üçe giren gruplar için:

    1.lik ödülü: 10.000 TL

    2.lik ödülü: 7.500 TL

    3.lük ödülü: 5.000 TL

    Orkestra / Sahne Performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için:

    1.lik ödülü: 6.000 TL

    2.lik ödülü: 4.000 TL

    3.lük ödülü: 2.000 TL

    Kız Solist / Erkek Solist / Enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için:

    1.lik ödülü: 3.000 TL

    2.lik ödülü: 2.000 TL

    3.lük ödülü: 1.000 TL

    Okan Üniversitesi’nin eğitim bursları:

    %100 Okan Üniversitesi Konservatuvarı Eğitim Bursu

    %50 Okan Üniversitesi Konservatuvarı Eğitim Bursu

    %30 Okan Üniversitesi Konservatuvarı Eğitim Bursu.

    Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye, fizy.org adresinden ulaşmak mümkündür.

    Anahtar Kelimeler: Dünyanın, Uzun, Soluklu, Büyük, Gençlik

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