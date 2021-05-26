Bolu’dan 4 isim gidiyor

Haber: N. Halid Altundal

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği Adli ve İdari ve Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesini yayınladı. Kararnameye göre ilimiz Bolu’dan 4 isim farklı illere görevlendirilirken 10 isim ise ilimize görevlendirildi.

HSK Adli Yargı Kararnamesine göre Adana Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Çağlayan Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Kaan Kılıç Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Hakkari Hâkimi Fatma Çiçek Bolu Hakimliğine, Şanlıurfa Hakimi Abdulkadir Müjde Bolu Hakimliğine, Bolu Hakimi İsmail Çolak Şanlıurfa Hakimliğine, Kars Hakimi Engin Can Bolu Hakimliğine, Kars Hakimi Özlem Can Bolu Hakimliğine ve Bingöl Cumhuriyet Savcısı Adil Oğuz Bolu Cumhuriyet Savcılığına atandı.

İdari Yargı Kararnamesine göre ise Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Özden Boyacıoğlu Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Esra Öztek Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Cennet Atasoy İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Hüseyin Akdoğan Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Metin Özen İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine ve Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Hasan Kaya Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

ATAMA TEBLİGATLARI 14 HAZİRAN’DAN İTİBAREN GÖNDERİLECEK

Kararname ile ilgili HSK’den yapılan açıklamada, “Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar UYAP personel ekranından ‘Hâkim Savcı Atanma Talep Formu’ başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna geldikten sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 14 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.