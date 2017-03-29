Bolu İl Müftülüğü, 2017 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak olan Hac organizasyonuna Bolu’dan kaç hacı adayının gideceğini açıkladı. Bolu İl Müftüsü Orhan Genç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl hac kurasına Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon kişi, Bolu’dan ise 12680 kişi katıldı. Kura sonuçlarına göre Türkiye’den toplam 84500 kişi hacca gitmeye hak kazandı. Bolu’dan, Diyanet organizasyonu ile 275, toplamda ise 472 hacı adayı hacca gidecek.”

Şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanındığının altını çizen Genç, Türkiye genelinde bu yıl 4500, Bolu’dan ise 38 şehit ve gazi yakınının hacca gideceğini ifade etti.