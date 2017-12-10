Haber: Semih Baykal

Saadet Partisi tarafından düzenlenen ve 50’nin üzerinde Sivil Toplum Örgütünün destek verdiği Kudüs İslamın'dır mitingine ilimizden de 8 otobüs gitti. Miting hakkında bilgi veren Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya; “ Çünkü bu çok önemli bir görev. Zira Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan etmesi demek oradaki Müslüman varlığını yok etmek demektir. Siyonizmin Büyük İsrail hedefine ulaşması demektir. Tarih boyunca duyarlı Müslümanlar bu konuda nasıl mücadele etti ise bizler de bunu devam ettireceğiz inşallah. Bugün Ortadoğu'da yaşanan olaylar ve milyonlarca Müslümanın akan kanı bu sebeptendir. KUDÜS İSLAMIN'DIR Mitingi de bu amaçla yapılıyor. Selam ve muhabbetlerimle herkese Saadetler dilerim” dedi.