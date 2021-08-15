Bolu’dan afet bölgesine destek

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine psiko-sosyal destek ekibi gönderdi.

Bolu’dan afet bölgesine destek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine psiko-sosyal destek ekibi gönderdi. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek vermek üzere psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyologdan oluşan 6 meslek elemanı, 2 araçla Kastamonu'ya uğurlandı. Ekipler, günlük yaşama daha kısa sürede adapte olabilmeleri için selden etkilenenlere profesyonel destek verecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Bizim için çok kolay bir maç olmadı"
"Bizim için çok kolay bir maç olmadı"
  1. Spor

banner128

banner124