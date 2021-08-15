Bolu’dan afet bölgesine destek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine psiko-sosyal destek ekibi gönderdi. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek vermek üzere psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyologdan oluşan 6 meslek elemanı, 2 araçla Kastamonu'ya uğurlandı. Ekipler, günlük yaşama daha kısa sürede adapte olabilmeleri için selden etkilenenlere profesyonel destek verecek.