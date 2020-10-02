Bolu’dan Azerbaycan’a güçlü destek

Haber: N. Halid Altundal

Ermenistan’ın kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yaptığı saldırılara tepkiler ilimizden de çığ gibi büyürken Azerbaycan’a destek mesajları da birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Azerbaycan’a desteğini belirtmek üzere geçtiğimiz gün makamında bulunan Avrupa Birliği bayrağı yerine Azerbaycan bayrağı asan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Hisar Tepesine de Azerbaycan bayrağı astırdı.

Kardeş ülke Azerbaycan’a olan desteğimizi göstermek isteyen Başkan Tanju Özcan talimat vererek Hisar Tepesi’ne dev bir Azerbaycan bayrağı astırdı.

“BOLU HALKI OLARAK KARDEŞ AZERBAYCAN'IN ARKASINDAYIZ”

Hain Ermeni saldırıların bir an önce bitmesin ve Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını bir an önce boşaltmalarını dileyen Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “Memnuniyetle görüyoruz ki Azerbaycan ordusu çok ciddi kayıplar verdirtti. Ve işgal altındaki toprakların ciddi bir kısmını işgalden kurtardı. Eğer direnmeye çalışırlarsa daha ağır kayıplarda verecekleridir. Biz tüm Bolu halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın kayıtsız ve şartsız arkasındayız. Onları destekliyoruz” dedi.

Özcan, Azerbaycan’a destek için verdiği talimatla ilgili olarak ise, “Hisar Tepesinde büyük direğimiz var. Ay yıldızlı Türk Bayrağımız var orada. Azerbaycan halkına Bolu’dan güçlü bir mesaj verme adına o direkte birkaç gün kardeş ülke Azerbaycan’ımızın bayrağı dalgalanacak. Verilmiş güçlü mesajlardan bir tanesi olacaktır. Azerbaycan’daki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Hisar Tepesindeki Azerbaycan Bayrağının Pazartesi gününe kadar asılı kalacağı öğrenildi.