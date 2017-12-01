Özel Haber: Kasım ŞAHİN

25 Ekim 2017 tarihli resmi gazete yayınlanan kararnameyle Seben İlçesi Kaşbıyıklar köyü nüfusuna kayıtlı olan Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcilik Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper’e büyük ve gurur verici bir göreve getirildi.

Seben’in Kaşbıyıklar köyü nüfusuna kayıtlı Ankara’da görev yapan serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavir Mehmet Yılmaz ile emekli öğretmen Ş. Naz Yılmaz’ın kızı Melike Yılmaz Öskiper, kararnameyle Bakü Büyükelçiliği Büyükelçilik müsteşarlığı görevine atandı. Bu güne kadar getirildiği her görevi büyük bir başarıyla yapan ve devletin üst düzeylerinden taktir toplayan Öskiper’i yeni görev yeri olan Bakü’ye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu yolcu etti. Öskiper’e yeni görevinde başarılar dileriz.