Bolu’dan başladılar 60 il gezdiler

Haber: Ceylan BEYKOZ

İstanbul'da 3 yıl önce yaşamlarını birleştiren öğretmen Kadir ve Duygu Arslan çifti, tatilleri değerlendirerek motosikletle başladıkları Türkiye turunda 40 bin kilometre yol kat edip, 60 il ve 150 ilçeyi geride bırakarak Diyarbakır'a ulaştı.

BOLU'DAN BAŞLADILAR

Kadir ve Duygu Arslan çifti, 3 yıl önce yaşamlarını birleştirdikten sonra Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. Motosiklet alan çift, tatilleri değerlendirerek motosikletle ülkeyi adeta karış karış gezmeye başladı. Turlarına, Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nı gezerek başlayan çift, 3 yıl boyunca tatil dönemlerinde 40 bin kilometre yol kat edip 60 il ve 150 ilçeyi geride bırakarak Diyarbakır'a kadar ulaştı.

ANILAR KİTAP OLACAK

Ziyaret ettikleri il ve ilçelerde vatandaşlarla çay içip sohbet eden ve bol bol anı biriktiren çiftin hedefi, Türkiye turunu tamamladıktan sonra trenle dünyayı dolaşmak ve anılarını kitaba dönüştürmek.